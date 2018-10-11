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«Зеленое хозяйство Пензы» подготовило к зиме более 30 единиц техники

13:20 | 11.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Зеленое хозяйство города Пензы» подготовило к зиме более 30 единиц техники. Об этом директор МУПа Вячеслав Голохвастов проинформировал мэра Виктора Кувайцева, посетившего предприятие в четверг, 11 октября.

«Зеленое хозяйство Пензы» подготовило к зиме более 30 единиц техники

Фото: Penza-gorod.ru

По словам руководителя, 23 единицы — это крупногабаритная техника, в том числе погрузчики и самосвалы.

Вячеслав Голохвастов пояснил, что для поддержания рабочего состояния был выполнен ремонт, а также покраска техники и механизмов.

Он добавил, что для обработки пешеходных зон приобретена соль, а поставка песка ожидается на следующей неделе.

Комментируя увиденное, мэр дал положительную оценку состоянию машин.

«Чтобы техника служила дольше, главное своевременно приводить ее в порядок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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