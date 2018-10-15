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В Пензе после гибели человека озаботились состоянием балконов

19:40 | 15.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов рекомендовал руководителям управляющих компаний организовать осмотр балконных конструкций многоквартирных домов с целью визуальной оценки их технического состояния.

В Пензе после гибели человека озаботились состоянием балконов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в понедельник, 15 октября, он призвал обратить особое внимание на Заводской район, где накануне в результате падения ограждения балкона погиб человек.

В свою очередь заместитель главы администрации Октябрьского района Денис Першин отметил важность осуществления постоянного контроля за подачей тепла в дома, а также информирования жителей о предстоящих отключениях холодной и горячей воды.

Кроме того, обсуждался вопрос санитарного содержания подведомственных территорий, в том числе контейнерных площадок, а также подготовка к субботнику, запланированному на 20 октября.

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Износ дома в Пензе, где часть балкона рухнула вместе с человеком, оценивается в 35%

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту смерти 21-летнего мужчины, который упал вниз с высоты четвертого этажа вместе с ограждением балкона многоквартирного жилого дома №33 на улице Циолковского в Пензе 14 октября, проводится проверка.

По предварительным данным регионального следственного управления СКР, он и еще трое мужчин по инициативе собственника квартиры производили работы по установке козырька над балконом, однако в какой-то момент ограждение рухнуло вместе с человеком.

Мужчина, который являлся гражданином Узбекистана, скончался на месте происшествия.

По данным ГИС ЖКХ, общий износ данного дома оценивается в 35%. На сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области содержатся сведения, в соответствии с которыми капремонт крыши, а также внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и подвалов запланирован на 2020 год, фасада и фундамента — на 2024 год.

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