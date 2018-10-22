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В Малосердобинском районе прокуратура добивается признания бесхозяйными водонапорных башен

10:20 | 22.10.2018 | ЖКХ

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Малая Сердоба, 22 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура добивается постановки на учет в качестве бесхозяйных артезианских скважин и водонапорных башен на территории двух сельсоветов Малосердобинского района Пензенской области.

В Малосердобинском районе прокуратура добивается признания бесхозяйными водонапорных башен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, бесхозяйные объекты, с помощью которых осуществлялось нецентрализованное водоснабжение жителей, были выявлены в результате прокурорской проверки.

«В соответствии с требованиями законодательства, муниципальные образования вправе осуществлять свои полномочия лишь в отношении имущества, являющегося их собственностью. Для признания права на имущество, не находящееся в чьей-либо собственности и не состоящее на балансе каких-либо юридических лиц, необходимо признание его бесхозяйным в установленном законодательством порядке», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что по итогам проверки прокурор обратился в Малосердобинский районный суд с административными исковыми заявлениями о возложении на администрации сельсоветов обязанности принять соответствующие меры — иски прокурора удовлетворены, исполнение решений находится на контроле.

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