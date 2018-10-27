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Директор МКП «Теплоснабжение города Пензы» оштрафован за перебои с горячей водой

15:03 | 27.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Директор МКП «Теплоснабжение города Пензы» Михаил Кудимов оштрафован на 1 тыс. рублей за перебои с горячей водой, допущенные в сентябре.

Директор МКП «Теплоснабжение города Пензы» оштрафован за перебои с горячей водой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлен факт отключения горячего водоснабжения в период с 12.30 10 сентября по 12.30 12 сентября. В результате без ГВС остались многоквартирные жилые дома №№3, 7, 8 и 9 на Жемчужном проезде, №30 и №32 на улице Жемчужной, №3 на улице Герцена, №6 на улице Пролетарской, а также городская поликлиника», — об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, горячее водоснабжение у потребителей восьми жилых многоквартирных домов и учреждения здравоохранения отсутствовало свыше 24 часов единовременно, что является нарушением.

«Прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора МКП «Теплоснабжение города Пензы» по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», — добавила она.

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