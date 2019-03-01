Пензенская область за три года получит на проект «Чистая вода» 82 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Пензенская область и Минстрой России заключили соглашение, по которому регион получит из федерального бюджета более 82 млн. рублей на реализацию проекта «Чистая вода» в ближайшие три года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 9 млн. 920 тыс. рублей, на 2020 — 23 млн. 230 тыс. рублей, на 2021 — 49 млн. 320 тыс. рублей.

Читайте также

Жительница Каменки попросила проложить водопровод до микрорайона Варежка

Главная цель данного проекта — обеспечение жителей качественной питьевой водой, получаемой из централизованной системы водоснабжения и отвечающей всем требованиям безопасности.

Федеральный проект «Чистая вода», рассчитанный на 2019–2024 годы, предполагает, что в 83 регионах России будут построены и реконструированы примерно 400 крупных объектов водоснабжения.

Общий объем финансирования составит 245 млрд. рублей, включая средства федерального и региональных бюджетов, а также инвесторов.