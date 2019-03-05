Прокуратура выявила нарушение при проведении конкурса на право аренды котельной под Пензой ЖКХ

Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Конкурс на право заключения договора аренды модульной газовой котельной, организованный администрацией Засечного сельсовета Пензенской области, проведен с нарушениями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. В ней были установлены незаконные критерии определения победителя. Период осмотра имущества был сокращен на один рабочий день с даты вскрытия конвертов. Проект договора не предусматривал обязанности арендатора по поставкам потребителям товаров, оказанию услуг в сфере теплоснабжения с использованием передаваемого имущества», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что отсутствовали копии отчета о результатах технического обследования имущества, а также годовой бухгалтерской отчетности организации, осуществлявшей его эксплуатацию, за три последних отчетных периода.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, администрация Засечного сельсовета утвердила конкурсную документацию на право заключения договора аренды имущества», — отметила Светлана Артамонова, уточнив, что процедура была признана несостоявшейся, так как на конкурс не поступило ни одной заявки.

«По результатам проверки в отношении чиновницы, ранее исполнявшей обязанности главы администрации Засечного сельсовета, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении», — сказала представитель прокуратуры.

Она добавила, что женщине назначен штраф в 3 тыс. рублей, однако пока постановление не вступило в законную силу.

«Главе администрации Засечного сельсовета прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — пояснила Светлана Артамонова.