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Прокуратура выявила нарушение при проведении конкурса на право аренды котельной под Пензой

15:32 | 05.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Конкурс на право заключения договора аренды модульной газовой котельной, организованный администрацией Засечного сельсовета Пензенской области, проведен с нарушениями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура выявила нарушение при проведении конкурса на право аренды котельной под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. В ней были установлены незаконные критерии определения победителя. Период осмотра имущества был сокращен на один рабочий день с даты вскрытия конвертов. Проект договора не предусматривал обязанности арендатора по поставкам потребителям товаров, оказанию услуг в сфере теплоснабжения с использованием передаваемого имущества», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что отсутствовали копии отчета о результатах технического обследования имущества, а также годовой бухгалтерской отчетности организации, осуществлявшей его эксплуатацию, за три последних отчетных периода.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, администрация Засечного сельсовета утвердила конкурсную документацию на право заключения договора аренды имущества», — отметила Светлана Артамонова, уточнив, что процедура была признана несостоявшейся, так как на конкурс не поступило ни одной заявки.

«По результатам проверки в отношении чиновницы, ранее исполнявшей обязанности главы администрации Засечного сельсовета, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении», — сказала представитель прокуратуры.

Она добавила, что женщине назначен штраф в 3 тыс. рублей, однако пока постановление не вступило в законную силу.

«Главе администрации Засечного сельсовета прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — пояснила Светлана Артамонова.

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