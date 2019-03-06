В Пензе авария на сетях отразилась на теплоснабжении почти 70 домов — прокуратура ЖКХ

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Авария на сетях отразилась на теплоснабжении почти 70 домов и 10 учреждений образования в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По данным филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», 6 марта в связи с устранением повреждений на теплотрассе в районе торгового центра «Василек» снижены параметры теплоносителя в 69 многоквартирных жилых домах, четырех школах и шести детских садах», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что эти объекты расположены на улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической и Ворошилова.

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», — добавила Светлана Артамонова.