EN
17:40:32 Среда, 6 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе авария на сетях отразилась на теплоснабжении почти 70 домов — прокуратура

11:49 | 06.03.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Авария на сетях отразилась на теплоснабжении почти 70 домов и 10 учреждений образования в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе авария на сетях отразилась на теплоснабжении почти 70 домов — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», 6 марта в связи с устранением повреждений на теплотрассе в районе торгового центра «Василек» снижены параметры теплоносителя в 69 многоквартирных жилых домах, четырех школах и шести детских садах», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что эти объекты расположены на улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической и Ворошилова.

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», — добавила Светлана Артамонова.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе следователи проверят информацию о детях, оставленных на улице без верхней одежды В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки В центре Пензы 7–10 марта будут действовать ограничения для транспорта
В Пензе травмированная раздвижными дверьми покупательница отсудила 260 тыс. рублей В Пензе 10 марта пройдет первенство по лыжным гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама