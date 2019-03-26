EN
12:38:32 Вторник, 26 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Контракт почти на 117 млн. рублей будет заключен с «Пензадормостом»

10:38 | 26.03.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» подало единственную заявку на электронный аукцион на содержание автодорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, а также ливне-дренажной сети, дорожных знаков и других объектов в черте Пензы в период с апреля по август 2019 года.

Контракт почти на 117 млн. рублей будет заключен с «Пензадормостом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его начальная (максимальная) цена составляла 116 млн. 569 тыс. 192 рубля 81 копейку.

С учетом того, что на аукцион была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт будет заключен с «Пензадормостом» как с единственным поставщиком по предложенной предприятием цене, которая совпадает с начальной.

Финансирование работ будет осуществляться по программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2020 годы».

Согласно данным портала госзакупок, 24 декабря 2018 года МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и МУП «Пензадормост» в лице руководителя Юрия Парастаева заключили аналогичный контракт, рассчитанный на I квартал 2019 года.

Его цена составила 164 млн. 144 тыс. 678 рублей 14 копеек.

Эта же сумма являлась начальной ценой электронного аукциона, единственным участником которого стало муниципальное предприятие.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 10,5% Владелец кафе в Заречном попался на передаче денег за фиктивное трудоустройство
В областную библиотеку поступило исследование об Иннокентии Пензенском В Пензе областной суд на 650 тыс. рублей увеличил компенсацию в пользу ребенка
Пензенские приставы отмечены на этапе всероссийского конкурса Житель Земетчино проведет более 1,5 лет в колонии за побои и угрозу убийством
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама