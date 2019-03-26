Контракт почти на 117 млн. рублей будет заключен с «Пензадормостом» ЖКХ

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» подало единственную заявку на электронный аукцион на содержание автодорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов, а также ливне-дренажной сети, дорожных знаков и других объектов в черте Пензы в период с апреля по август 2019 года.

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Его начальная (максимальная) цена составляла 116 млн. 569 тыс. 192 рубля 81 копейку.

С учетом того, что на аукцион была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт будет заключен с «Пензадормостом» как с единственным поставщиком по предложенной предприятием цене, которая совпадает с начальной.

Финансирование работ будет осуществляться по программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2020 годы».

Согласно данным портала госзакупок, 24 декабря 2018 года МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и МУП «Пензадормост» в лице руководителя Юрия Парастаева заключили аналогичный контракт, рассчитанный на I квартал 2019 года.

Его цена составила 164 млн. 144 тыс. 678 рублей 14 копеек.

Эта же сумма являлась начальной ценой электронного аукциона, единственным участником которого стало муниципальное предприятие.