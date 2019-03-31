Виктор Кувайцев рассказал о значении конкурсов «Лучший двор» и «Лучший дворник» ЖКХ

Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который ранее предложил определить образцовые дворы и поощрить лучших дворников города, сообщил ИА «PenzaNews», что такие конкурсы решено провести для популяризации мероприятий по благоустройству.

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«Многие работники коммунальных служб добросовестно трудятся над созданием чистоты и порядка у нас во дворах», — отметил он, предположив, что жители это видят и ценят.

По словам мэра, кандидатуры на звание «Лучший дворник» смогут представить советы многоквартирных домов, ТОС, управляющие компании, ТСЖ, а также организации и ИП.

«После утверждения положения управление ЖКХ города озвучит список необходимых документов. Прием заявок планируется завершить 15 апреля», — сказал Виктор Кувайцев.

Он также выразил надежду, что проведение конкурса «Лучший двор» позволит вовлечь в процесс развития Пензы как можно больше горожан.

«Состояние улиц и дворов — это показатель нашей общей культуры. Мы сами создаем город, в котором живем, от нас самих зависит, будет ли здесь чисто и хорошо», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, заявки от конкурсантов будут проанализированы в течение апреля, а награждение победителей состоится в середине мая.

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«Комиссия будет оценивать не только чистоту и порядок, но и участие самих жителей в озеленении и благоустройстве. Критериями будут техническое и санитарное состояние многоквартирного дома — фасада, цоколя, отмостки, наличие таблички с указанием адреса и номера дома; состояние придомовой территории — наличие бордюров, ограждений, стоянок для машин, детских площадок, доступность для людей с ограниченными возможностями; финансовая дисциплина жителей; организация работы с детьми и подростками», — пояснил мэр.

«Награждение обязательно проведем в формате праздника двора. Вопрос по поощрению победителей сейчас решаем», — добавил Виктор Кувайцев.