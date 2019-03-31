Документация на благоустройство трех скверов в Пензе должна быть готова к концу мая — мэр Общество

Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Проектно-сметная документация на благоустройство скверов Славы и Пушкина, а также «Копилка пословиц» в Пензе должна быть готова к концу мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести торги и заключить контракты на разработку проектно-сметной документации планируется до 30 апреля. Документация должна быть готова к концу мая», — сказал он.

Читайте также

В Пензе подготовлены дизайн-проекты благоустройства семи территорий

По словам мэра, точная сумма затрат и конкретные сроки реализации проектов благоустройства станут известны после получения заключения экспертизы о проверке достоверности определения стоимости работ.

Виктор Кувайцев уточнил, что разработка проектов будет проходить в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы».

«Средства на мероприятия программы в бюджете города предусмотрены», — добавил он.