В Каменке погашен долг, из-за которого не было освещения на улицах ЖКХ

Каменка, 4 апреля 2019. PenzaNews. Администрация Каменки Пензенской области полностью погасила задолженность перед ООО «ТНС энерго Пенза» на сумму более 4,3 млн. рублей, из-за которой ранее некоторые городские улицы на время остались без освещения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, каменская межрайонная прокуратура установила, что освещение проезжей части автодорог местного значения на территории Каменки отсутствовало в период с 26 февраля по 1 марта.

«Нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности было допущено администрацией Каменки вследствие ненадлежащего планирования бюджета, в результате чего образовалась дебиторская задолженность перед ООО «ТНС энерго Пенза» в размере более 4,3 млн. рублей и была приостановлена подача электрической энергии», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что по итогам проверки межрайонный прокурор Алексей Шугуров внес главе администрации Каменки Анатолию Дуданову представление об устранении нарушений.

«Оно рассмотрено, нарушения устранены, дебиторская задолженность погашена в полном объеме. Заместитель главы администрации Каменки Сергей Рылякин привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавила она.