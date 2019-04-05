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В Пензе значительно сократили использование песка в зимний период — Виктор Кувайцев

13:59 | 05.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Объемы песко-соляной смеси, высыпаемой на дороги Пензы в зимний период, удалось значительно сократить. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе значительно сократили использование песка в зимний период — Виктор Кувайцев

Фото: Penza-gorod.ru

«В этом году даже с учетом значительного количества выпавших осадков песко-соляной смеси было использовано почти на одну треть меньше, чем в прошлые годы. Благодаря этим мерам мы имеем хорошую пропускную способность ливневой системы и быстрее уберем город от пыли и грязи», — сказал он, комментируя ход работ по благоустройству города во время уборки в сквере имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 5 апреля.

Мэр также призвал не откладывать очистку улиц и скверов до общегородского субботника, который назначен на 20 апреля.

«Мы понимаем, что за один субботний день невозможно убрать все городские территории, поэтому основной объем работ по благоустройству должны завершить до этого момента. […] На субботнике наведем окончательную красоту, чтобы наш город был еще привлекательнее», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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