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В Пензе приведено в порядок 80% мусорных площадок на муниципальной земле

14:38 | 09.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. 80% контейнерных площадок, расположенных в Пензе на муниципальных земельных участках, приведено в порядок с начала месячника по благоустройству. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

В Пензе приведено в порядок 80% мусорных площадок на муниципальной земле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в городе Пензе находится 722 контейнерные площадки для жилого фонда. Общая площадь этих контейнерных площадок — более 16 тыс. кв. метров. На муниципальных же земельных участках расположены контейнерные площадки в количестве 457 единиц общей площадью более 11 тыс. кв. метров», — напомнил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

По словам Александра Утина, к уборке этих площадок ежедневно привлекается 14 организаций.

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«Проведены работы по уборке территорий 370 контейнерных площадок общей площадью около 10 тыс. кв. метров, расположенных на муниципальных земельных участках. Это составляет около 80% от общего их количества», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 марта в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил привести в надлежащий вид контейнерные площадки, установленные на муниципальных земельных участках.

Для всех подобных объектов были подготовлены паспорта с указанием адреса расположения, площади, количества и вида контейнеров, пользователей, графика вывоза ТКО, план-схемы расположения.

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