В Пензе приведено в порядок 80% мусорных площадок на муниципальной земле ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. 80% контейнерных площадок, расположенных в Пензе на муниципальных земельных участках, приведено в порядок с начала месячника по благоустройству. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в городе Пензе находится 722 контейнерные площадки для жилого фонда. Общая площадь этих контейнерных площадок — более 16 тыс. кв. метров. На муниципальных же земельных участках расположены контейнерные площадки в количестве 457 единиц общей площадью более 11 тыс. кв. метров», — напомнил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

По словам Александра Утина, к уборке этих площадок ежедневно привлекается 14 организаций.

Читайте также

В Пензе составлены паспорта контейнерных площадок для сбора ТКО

«Проведены работы по уборке территорий 370 контейнерных площадок общей площадью около 10 тыс. кв. метров, расположенных на муниципальных земельных участках. Это составляет около 80% от общего их количества», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 марта в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил привести в надлежащий вид контейнерные площадки, установленные на муниципальных земельных участках.

Для всех подобных объектов были подготовлены паспорта с указанием адреса расположения, площади, количества и вида контейнеров, пользователей, графика вывоза ТКО, план-схемы расположения.