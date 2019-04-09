Утин назвал крайне незначительным число контейнеров для раздельного сбора мусора в Пензе ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин охарактеризовал количество установленных в городе контейнеров для раздельного сбора мусора как крайне незначительное.

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«В соответствии с одним из пунктов соглашения [между управлением ЖКХ и гражданской защиты Пензенской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами], «Управление благоустройства и очистки» обязано обеспечить раздельный сбор ТКО со складированием в соответствующие контейнеры. Количество контейнеров для раздельного сбора мусора на территории города Пензы крайне незначительно», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

По словам Александра Утина, это свидетельствует о том, что «региональным оператором не организована деятельность по раздельному сбору мусора».

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«Вышеуказанное обстоятельство приводит к нарушению прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объемах, соответствующих нормативному уровню», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе организована горячая линия по вопросам перехода на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках так называемой «мусорной реформы». Обращения граждан принимаются по номеру: +7 (8412) 42-26-03.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, к концу марта на горячую линию поступило свыше 700 звонков. Жители задавали вопросы по поводу тарифов, сообщали о нарушении графика вывоза ТКО, необходимости убрать крупногабаритный мусор и уточнить площадь в квитанции.