В Пензе достаточно техники для круглосуточной уборки улиц — Виктор Кувайцев ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Достаточное количество коммунальной техники имеется в Пензе для уборки городских дорог в круглосуточном режиме. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Что касается, опять же, уборки и борьбы с пылью на дорогах, температура круглосуточная плюсовая уже позволяет нам вести и влажную уборку. Надо просто при достаточном наличии техники эту работу организовать и ее контролировать. Причем надо сказать, что техники у нас сейчас достаточно для того, чтобы мы в круглосуточном режиме могли привести город в порядок», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 9 апреля.

Читайте также

Виктор Кувайцев оценил эскизы цветочных композиций, которые украсят улицы Пензы

Также Виктор Кувайцев потребовал обратить внимание на те немногочисленные территории, прилегающие к муниципальным учреждениям, где пока не занимались ворошением снега.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 марта в Пензе стартовал месячник по благоустройству территорий, который продлится по 30 апреля.

Глава городской администрации Виктор Кувайцев поручил активизировать в этот период работы по ворошению снега и уборке скопившегося за зиму мусора, очистить дороги от грязи и пыли, а также привести в порядок остановочные павильоны.