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В Пензе достаточно техники для круглосуточной уборки улиц — Виктор Кувайцев

15:05 | 09.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Достаточное количество коммунальной техники имеется в Пензе для уборки городских дорог в круглосуточном режиме. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе достаточно техники для круглосуточной уборки улиц — Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Что касается, опять же, уборки и борьбы с пылью на дорогах, температура круглосуточная плюсовая уже позволяет нам вести и влажную уборку. Надо просто при достаточном наличии техники эту работу организовать и ее контролировать. Причем надо сказать, что техники у нас сейчас достаточно для того, чтобы мы в круглосуточном режиме могли привести город в порядок», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 9 апреля.

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Также Виктор Кувайцев потребовал обратить внимание на те немногочисленные территории, прилегающие к муниципальным учреждениям, где пока не занимались ворошением снега.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 марта в Пензе стартовал месячник по благоустройству территорий, который продлится по 30 апреля.

Глава городской администрации Виктор Кувайцев поручил активизировать в этот период работы по ворошению снега и уборке скопившегося за зиму мусора, очистить дороги от грязи и пыли, а также привести в порядок остановочные павильоны.

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