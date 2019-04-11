Виктор Кувайцев предложил провести субботники в популярных местах отдыха пензенцев ЖКХ

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил провести акции по благоустройству общественных территорий, пользующихся популярностью у жителей разных районов города.

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«Каждая администрация должна определить какую-то общественную территорию, куда пригласить активных жителей, обеспечить их инвентарем и вместе собрать скопившийся за зиму мусор. Это пример конструктивной совместной работы», — сказал он.

Мэр добавил, что аналогичные мероприятия с участием жителей проведут управляющие компании и товарищества собственников жилья.

«Их фронт работ — дворы. В субботу у большинства жителей будет выходной, многие обслуживающие организации уже оповещают о планах по проведению субботника, развешивают объявления», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.