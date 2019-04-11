EN
13:06:48 Четверг, 11 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев предложил провести субботники в популярных местах отдыха пензенцев

12:15 | 11.04.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил провести акции по благоустройству общественных территорий, пользующихся популярностью у жителей разных районов города.

Виктор Кувайцев предложил провести субботники в популярных местах отдыха пензенцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каждая администрация должна определить какую-то общественную территорию, куда пригласить активных жителей, обеспечить их инвентарем и вместе собрать скопившийся за зиму мусор. Это пример конструктивной совместной работы», — сказал он.

Мэр добавил, что аналогичные мероприятия с участием жителей проведут управляющие компании и товарищества собственников жилья.

«Их фронт работ — дворы. В субботу у большинства жителей будет выходной, многие обслуживающие организации уже оповещают о планах по проведению субботника, развешивают объявления», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе чиновники выйдут на уборку Торговым сетям нужно оперативнее реагировать на ситуацию с ценами в регионах — Нина Богач
Стало известно, какие сети неохотно принимают на реализацию пензенскую продукцию Новые точки доступа в интернет от «Ростелекома» появились в 19 пензенских селах
«Дни поставщика» будут проводить в Пензенской области ежеквартально Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Иссе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама