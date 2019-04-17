Отопление в Пензе могут начать отключать уже на этой неделе ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Теплоснабжающие организации Пензы должны быть готовы завершить отопительный сезон до конца недели. Такую задачу поставил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Низкие температуры воздуха ожидаются ночью в ближайшие день–два. Учитывая погодные условия, следует обратиться к руководству теплоснабжающих организаций, чтобы они были готовы прекратить процедуру подачи тепла потребителям до конца недели», — сказал он своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 17 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, официальное завершение отопительного сезона 2018–2019 годов в областном центре запланировано на понедельник, 22 апреля.