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Отопление в Пензе могут начать отключать уже на этой неделе

09:18 | 17.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Теплоснабжающие организации Пензы должны быть готовы завершить отопительный сезон до конца недели. Такую задачу поставил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Отопление в Пензе могут начать отключать уже на этой неделе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Низкие температуры воздуха ожидаются ночью в ближайшие день–два. Учитывая погодные условия, следует обратиться к руководству теплоснабжающих организаций, чтобы они были готовы прекратить процедуру подачи тепла потребителям до конца недели», — сказал он своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 17 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, официальное завершение отопительного сезона 2018–2019 годов в областном центре запланировано на понедельник, 22 апреля.

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