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В Кузнецке по программе расселения будут покупать жилье на первичном и вторичном рынках

08:46 | 19.04.2019 | ЖКХ

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Кузнецк, 19 апреля 2019. PenzaNews. Квартиры для участников муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области, в 2019–2025 годах» планируется приобретать как на первичном, так и на вторичном рынках.

В Кузнецке по программе расселения будут покупать жилье на первичном и вторичном рынках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2019 году планируется расселить пять домов, в которых зарегистрированы 86 человек. Новое жилье получат 40 семей.

Всего в программу включено 27 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го. Переселению подлежат 230 семей. Общая площадь занимаемых ими жилых помещений составляет почти 7,7 тыс. кв. метров.

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться из федерального, областного и муниципального бюджетов. По прогнозам, в целом потребуется более 304 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.

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