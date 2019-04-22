В Пензе завершается отопительный сезон ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Теплоснабжающие организации Пензы приступили к завершению отопительного периода 2018–2019 годов в понедельник, 22 апреля, в соответствии с постановлением городской администрации. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, несмотря на нарекания некоторых жителей, власти муниципалитета должны были дождаться определенного температурного режима, позволяющего начать отключать тепло в домах и учреждениях.

«Вместе с тем у нас есть несколько объектов, руководители которых обратились к нам, чтобы мы им тепло сохранили. Это касается в основном больничных стационаров с постоянным пребыванием пациентов», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он отметил, что эти просьбы не были оставлены без внимания.

Мэр добавил, что аналогичная ситуация наблюдается по некоторым стационарам, которые отапливаются от модульных котельных.

«Они имеют право с ресурсоснабжающими организациями согласовать свои графики. На сегодня они выразили желание продлить отопление. Мы не возражаем», — сказал Виктор Кувайцев.

19 апреля 2019 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о завершении отопительного периода.

В соответствии с текстом документа, теплоснабжающим организациям рекомендовано приступить к соответствующим мероприятиям с 22 апреля. В рамках работ по переводу теплоснабжения с зимнего режима на летний в последнюю очередь предписано отключать объекты здравоохранения, дошкольные и общеобразовательные учреждения.

До 1 мая следует восстановить благоустройство после земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций в ходе отопительного периода.

Капитальный ремонт теплогенерирующего и теплосетевого оборудования необходимо завершить до 1 сентября.