Масштабных аварий в ходе отопительного сезона в Пензе не допущено — мэр ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Власти Пензы и теплоснабжающие организации не допустили в отопительный период возникновения масштабных аварий с приостановкой подачи коммунального ресурса на время, превышающее допустимые нормативами рамки. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев.

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«В целом у нас не было допущено масштабных аварий, которые бы выходили за рамки установленного времени. Мы не доставили вместе с ресурсоснабжающими организациями больших хлопот гражданам, но тем не менее аварийные ситуации были», — сказал он.

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Вместе с тем Виктор Кувайцев отметил, что количество аварийных ситуаций на теплосетях с каждым годом уменьшается.

«В первую очередь это связано с тем, что на протяжении последних трех лет ресурсоснабжающие организации солидные деньги вкладывают и в капитальный ремонт, и в модернизацию своих сетей. Мы в свою очередь ремонтируем те [участки сетей], которые в ответственности у муниципалитета находятся», — пояснил глава администрации Пензы.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, компания «Т Плюс» планирует в 2019 году вложить в обновление сетей 280–300 млн. рублей.

«Это солидно», — подчеркнул Виктор Кувайцев.