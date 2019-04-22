EN
16:36:33 Понедельник, 22 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Состоялась первая публичная двусторонняя встреча Владимира Путина с Иваном Белозерцевым

Масштабных аварий в ходе отопительного сезона в Пензе не допущено — мэр

13:38 | 22.04.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Власти Пензы и теплоснабжающие организации не допустили в отопительный период возникновения масштабных аварий с приостановкой подачи коммунального ресурса на время, превышающее допустимые нормативами рамки. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев.

Масштабных аварий в ходе отопительного сезона в Пензе не допущено — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом у нас не было допущено масштабных аварий, которые бы выходили за рамки установленного времени. Мы не доставили вместе с ресурсоснабжающими организациями больших хлопот гражданам, но тем не менее аварийные ситуации были», — сказал он.

Читайте также

В Пензе завершается отопительный сезон

Вместе с тем Виктор Кувайцев отметил, что количество аварийных ситуаций на теплосетях с каждым годом уменьшается.

«В первую очередь это связано с тем, что на протяжении последних трех лет ресурсоснабжающие организации солидные деньги вкладывают и в капитальный ремонт, и в модернизацию своих сетей. Мы в свою очередь ремонтируем те [участки сетей], которые в ответственности у муниципалитета находятся», — пояснил глава администрации Пензы.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, компания «Т Плюс» планирует в 2019 году вложить в обновление сетей 280–300 млн. рублей.

«Это солидно», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Загрузка...
Читайте также
Проекты 15 пензенских инноваторов получат гранты по программе «УМНИК» В мае пройдет конференция, посвященная 80-летию Пензенской области
В Заречном в ходе благотворительного марафона на лечение детей собрали 1,3 млн. рублей В пензенскую галерею доставлено более 200 картин для новой выставки
В Кузнецке на две недели отключат горячую воду Добровольцы посадят сосны в Кондоле
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама