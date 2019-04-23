«Экопром» допустил нарушения при заключении договоров с жителями Кузнецка — прокуратура ЖКХ

Кузнецк, 23 апреля 2019. PenzaNews. Филиал ООО «Экопром», являющегося региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в восточной зоне Пензенской области, допустил грубые нарушения процедуры заключения с населением Кузнецка публичного договора. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В доступных для граждан средствах массовой информации проект договора не размещался. Он был опубликован лишь на официальном сайте регионального оператора без уведомления об этом населения в какой-либо форме», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в размещенном проекте договора не было урегулировано такое существенное условие, как периодичность вывоза отходов.

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«Более того, в данный договор были включены незаконные и заведомо невыполнимые условия», — отметила Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры уточнила, что, в частности, документом была предусмотрена предоплата за услуги по вывозу ТКО.

«На потребителей возлагалась обязанность не допускать превышения общей массы контейнера с ТКО объемом 1,1 кубометра 300 кг, объемом 0,66 кубометра — 150 кг, объемом 5 кубометров — 1 тонну, объемом 8 кубометров — 2,5 тонны. Подобное условие являлось для граждан заведомо невыполнимым, поскольку они не имеют технической возможности измерения массы емкостей с накопленными ТКО», — сказала она.

По словам Светланы Артамоновой, в связи с выявленными нарушениями было внесено представление, по результатам которого публичный договор опубликован в газете «Пензенские губернские ведомости», из него исключены все противоречащие законодательству условия, а на официальном сайте регоператора размещен график вывоза мусора.