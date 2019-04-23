EN
17:39:17 Вторник, 23 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке персональные данные жителей оказались в открытом доступе

11:59 | 23.04.2019 | ЖКХ

Печать

Кузнецк, 23 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области потребовала от руководства АО «Гидромаш-Групп» обеспечить сохранность персональных данных потребителей.

В Кузнецке персональные данные жителей оказались в открытом доступе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проведенной проверки на первом этаже дома №9 на улице Белинского были обнаружены платежные документы с личными данными граждан, в числе которых фамилия имя, отчество, адрес проживания и сумма долга за коммунальные услуги, находившиеся в развернутом виде без конвертов.

Читайте также

«Экопром» допустил нарушения при заключении договоров с жителями Кузнецка — прокуратура

«Таким образом, АО «Гидромаш-Групп» в нарушение норм действующего законодательства не обеспечило принятие необходимых организационных и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним в платежных документах», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении организации и исполнительного директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных», а также внесено представление руководству акционерного общества.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — уточнила Светлана Артамонова.

Загрузка...
Читайте также
Благоустройство центра Кузнецка начали со скверов вблизи мэрии Арина Титова из Пензы стала победительницей Дельфийских игр
Бюджет Пензы получит около 4 млн. рублей от размещения торговых палаток После 26 апреля в районы Пензенской области направят подарки для участников войны
В Пензенской области спустя 11 лет покинувшему интернат мужчине назначен опекун Достигнута договоренность об активизации работ по достройке цирка в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама