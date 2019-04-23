В Кузнецке персональные данные жителей оказались в открытом доступе ЖКХ

Кузнецк, 23 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области потребовала от руководства АО «Гидромаш-Групп» обеспечить сохранность персональных данных потребителей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проведенной проверки на первом этаже дома №9 на улице Белинского были обнаружены платежные документы с личными данными граждан, в числе которых фамилия имя, отчество, адрес проживания и сумма долга за коммунальные услуги, находившиеся в развернутом виде без конвертов.

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«Таким образом, АО «Гидромаш-Групп» в нарушение норм действующего законодательства не обеспечило принятие необходимых организационных и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним в платежных документах», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что в отношении организации и исполнительного директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных», а также внесено представление руководству акционерного общества.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — уточнила Светлана Артамонова.