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УФАС предупредило «Экопром» о необходимости прекращения нарушения законодательства

16:28 | 01.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области предупредило ООО «Экопром», имеющее статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в восточной зоне, о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства.

УФАС предупредило «Экопром» о необходимости прекращения нарушения законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ООО «Экопром» возлагает бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, на потребителей вне зависимости от принадлежности земельного участка. […] Указанное обстоятельство свидетельствует об ущемлении интересов неопределенного круга лиц, выразившемся в навязывании обществом условий договора, прямо не предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального УФАС.

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В нем отмечается, что это является нарушением закона «О защите конкуренции».

Еще одно предупреждение выдано регоператору в связи с тем, что в составе публичного договора, проект которого размещен на сайте общества, отсутствует информация об объеме и месте накопления ТКО, а также сведения в графическом виде о расположении мусорных площадок и подъездных путей к ним.

«Указанные действия ООО «Экопром» могут привести к навязыванию потребителям невыгодных условий договора», — поясняется в сообщении УФАС.

В нем уточняется, что это является нарушением закона «О защите конкуренции».

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