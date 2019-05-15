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Фирма из Татарстана предложила проект по модернизации освещения в Пензе

12:55 | 15.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Представители администрации Пензы выразили готовность рассмотреть предложение компании из Татарстана, название которой пока не сообщается, о заключении энергосервисного контракта по модернизации систем освещения.

Фирма из Татарстана предложила проект по модернизации освещения в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято по итогам рабочей встречи в мэрии, в которой приняли участие представители фирмы, управления экономического развития администрации Пензы, департамента ЖКХ и ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

В ходе обсуждения были презентованы успешные практики заключения подобных контрактов и рассмотрены преимущества проекта.

Энергосервисный контракт предполагает осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов. Затраты на проект возмещаются платежами, которые производятся из полученной экономии.

По данным управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, на территории региона уже реализовано насколько подобных контрактов. Первый заключен в сентябре 2011 года. Он предполагал модернизацию внутреннего освещения двух библиотек на сумму 36 тыс. рублей. Более 300 ламп накаливания заменены на компактные люминесцентные. Срок окупаемости составил 1,5 года вместо планируемых двух.

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