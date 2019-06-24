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В Пензе определены места подвоза воды в связи с массовым отключением

09:29 | 24.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Подвоз воды будет осуществляться в Пензе 24 июня по 11 адресам в связи с массовым отключением.

В Пензе определены места подвоза воды в связи с массовым отключением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перечень мест, где жители смогут получить техническую воду, размещен на сайте городской администрации. Там же указано время прибытия машины с водой.

Кроме того, подвоз будет осуществляться по заявкам от учреждений и управляющих организаций.

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Предполагается, что 24 июня с 8.00 до 24.00 воды не будет на улицах Ленина, Гагарина, Титова, Беляева, Циолковского, Крупской, Леонова, Шмидта, Ударной, Комсомольской, Докучаева и Кулибина.

Также ее подача будет приостановлена в микрорайоне Бугровка, на улицах 8 Марта, Карпинского, Суворова, Вяземского, Островского, Пугачева, Малой Бугровке, Некрасова, Бекешской, Коммунистической, Ворошилова, на проспекте Победы, в так называемом Цыганском поселке и Райках.

Временно без холодного водоснабжения останутся больница №1 на улице Гагарина, станция скорой помощи, областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова, противотуберкулезные диспансер и больница, а также ряд других объектов.

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