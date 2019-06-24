Белозерцев усомнился в данных, озвученных на заседании совета при полпреде президента ЖКХ

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подверг сомнению информацию о том, что региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не хватает 17 единиц техники для вывоза мусора, которая была озвучена в ходе заседания совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове в Уфе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я сомневаюсь в этом», — заявил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 24 июня.

Он поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию Семенову, а также начальнику регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаилу Панюхину проверить соответствующие сведения и выяснить истинное положение дел.