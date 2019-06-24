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Белозерцев усомнился в данных, озвученных на заседании совета при полпреде президента

13:50 | 24.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подверг сомнению информацию о том, что региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не хватает 17 единиц техники для вывоза мусора, которая была озвучена в ходе заседания совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове в Уфе.

Белозерцев усомнился в данных, озвученных на заседании совета при полпреде президента

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я сомневаюсь в этом», — заявил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 24 июня.

Он поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию Семенову, а также начальнику регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаилу Панюхину проверить соответствующие сведения и выяснить истинное положение дел.

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