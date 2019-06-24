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Губернатор поручил разработать программу строительства и модернизации очистных сооружений

14:16 | 24.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать программу строительства и ремонта очистных сооружений.

Губернатор поручил разработать программу строительства и модернизации очистных сооружений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам нужно заниматься проблемой по строительству новых и модернизации существующих очистных сооружений сточных вод. На территории региона у нас эксплуатируется 42 таких объекта системы водоотведения. Степень износа составляет свыше 70%», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 24 июня.

В качестве ответственных лиц за разработку новой программы он назначил заместителя председателя правительства региона Дмитрия Семенова, главу областного управления ЖКХ Михаила Панюхина и руководителя Минлесхоза Александра Москвина, который на совещании отсутствовал.

«Нам нужны федеральные средства, участие в федеральных программах по этой проблеме. Но ни одной копейки не дадут, если нет проектно-сметной документации. Не надо приносить [сметы] на миллиарды рублей. [...] Давайте делать поэтапно, но этой работой надо заниматься. Давайте выводить в отдельную программу, чтобы мы видели движение и задачи, к решению которых мы должны стремиться, какой объем. Давайте сделаем программу на 5–6 лет в рамках национальных проектов. Давайте двигаться по этому направлению более активно», — сказал Иван Белозерцев.

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