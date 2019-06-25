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В Пензе приступили к ликвидации коммунальной аварии неподалеку от ТРЦ «Суворовский»

13:29 | 25.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Специалисты приступили к ликвидации последствий коммунальной аварии, произошедшей неподалеку от торгово-развлекательного центра «Суворовский» в Пензе.

В Пензе приступили к ликвидации коммунальной аварии неподалеку от ТРЦ «Суворовский»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», на месте задействовано несколько единиц техники, в частности, экскаватор.

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К настоящему времени на участке дороги по улице Дзержинского вскрыт асфальт, ведется откачка воды.

Ранее начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексей Михайлов сообщил, что после массового отключения воды и последующего возобновления подачи коммунального ресурса произошло несколько значительных порывов на сетях, в том числе в районе перекрестка улиц Суворова и Кулакова.

Основной объем работ по устранению утечек запланирован на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

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