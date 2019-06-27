В Пензе суд признал законным наложение на «ГЦКУЭР» штрафа в 300 тыс. рублей ЖКХ

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал законным привлечение акционерного общества «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» («ГЦКУЭР») к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».

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Согласно материалам дела, в августе 2017 года решением управления ФАС России по Пензенской области действия «ГЦКУЭР» по необоснованному возложению на потребителей ЖКУ обязанности оплаты вознаграждения за субагентские услуги по приему и переводу денежных средств, оказываемые ФГУП «Почта России», были признаны нарушением закона «О защите конкуренции».

Акционерное общество оспорило это решение. В апреле 2018 года Арбитражный суд Пензенской области признал решение УФАС законным. В июле апелляция не нашла оснований для его отмены, а в октябре со сделанными ранее выводами согласилась и кассация.

В июне 2018 года должностным лицом УФАС на основании решения антимонопольного органа был составлен протокол об административном правонарушении, в котором действия «Городского центра контроля и учета энергетических ресурсов» были квалифицированы по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».

Постановлением от 3 июля 2018 года общество признано виновным, на него наложен административный штраф в размере 300 тыс. рублей.

Это постановление было обжаловано «ГЦКУЭР» в ФАС России. Решением от 13 марта 2019 года жалоба акционерного общества была оставлена без удовлетворения.

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Полагая, что постановление УФАС России по Пензенской области и решение Федеральной антимонопольной службы противоречат закону, акционерное общество обратилось в суд с заявлением об их отмене.

Вместе с тем Арбитражный суд Пензенской области пришел к выводу о доказанности наличия в действиях «ГЦКУЭР» события и состава административного правонарушения; соответствии расчета размера штрафа установленным правилам, в том числе с учетом тяжелого финансового положения организации; а также о существенной опасности совершенных действий, так как злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке привело к несению собственниками помещений в многоквартирных домах Пензы дополнительных расходов.

В связи с этим Арбитражный суд Пензенской области отказал «ГЦКУЭР» в удовлетворении заявленных требований о признании незаконными и отмене постановления УФАС о назначении административного наказания от 3 июля 2018 года и решения Федеральной антимонопольной службы от 13 марта 2019 года о рассмотрении жалобы на него.