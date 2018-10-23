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Кассация не нашла оснований для отмены решения УФАС по делу о комиссии за ЖКУ в Пензе

16:46 | 23.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение Арбитражного суда Пензенской области от 23 апреля 2018 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2018 года, в соответствии с которым акционерному обществу «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» («ГЦКУЭР», центр «Самоучет») отказано в признании незаконными решения и предписания регионального управления ФАС России от 28 августа 2017 года по делу о комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Кассация не нашла оснований для отмены решения УФАС по делу о комиссии за ЖКУ в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в материалах дела, управляющие компании привлекли «ГЦКУЭР» в качестве платежного агента. Не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства, то есть обеспечить прием наличных денежных средств, организация заключила договор с другим платежным агентом — ФГУП «Почта России». При этом документом было предусмотрено, что бремя расходов на оплату услуг по приему платежей ложится непосредственно на плательщиков.

В итоге действия «Городского центра контроля и учета энергетических ресурсов» были признаны злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке.

Антимонопольный орган потребовал от «ГЦКУЭР» прекратить необоснованное возложение обязанности уплаты вознаграждения за субагентские услуги по приему и переводу денежных средств, оказываемые организации «Почтой России», на плательщиков за ЖКУ при условии их оплаты в соответствии с агентским договором управляющей компанией.

По данным УФАС, представители «ГЦКУЭР» не уведомили управляющие компании о том, что вознаграждение за услуги «Почты России» в размере 1,18% с учетом НДС взимается с плательщика в момент внесения платы за ЖКУ и акционерное общество продолжало взимать плату за оказание аналогичных услуг с УК.

Не согласившись с принятыми антимонопольным органом актами, «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» сначала обратился в Арбитражный суд Пензенской области, затем — в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, а после — Арбитражный суд Поволжского округа. Однако все они признали решение и предписание УФАС законными.

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