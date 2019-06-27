В Пензе с 1 июля отвечать за контейнерные площадки будут районные администрации ЖКХ

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Полномочия по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на подведомственной территории за исключением установленных законодательством случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, будут делегированы администрациям районов Пензы с 1 июля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Они будут заключать контракт с подрядной организацией по результатам проведения конкурсных процедур», — пояснил глава администрации Пензы в ходе заседания фракции «Единая Россия» в пензенской гордуме в четверг, 27 июня.

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Он выразил уверенность в том, что нововведение позволит содержать мусорные площадки в надлежащем состоянии, а также следить за соблюдением графика вывоза отходов региональным оператором.

Ранее в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что из 722 контейнерных площадок, обустроенных для жилого фонда, на муниципальных земельных участках размещены 457.

Прежде они обслуживались управляющими компаниями многоквартирных домов в соответствии с заключенными с районными администрациями соглашениями. Расходы на содержание мест для сбора мусора учитывалось в тарифе УК. С 1 января 2019 года содержание таких площадок стало входить в компетенцию органов местного самоуправления.