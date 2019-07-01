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Перекладка теплосетей на улице Чапаева в Пензе запланирована на 2020 год

11:11 | 01.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Перекладку теплосетей на улице Чапаева в Пензе, где произошла коммунальная авария, оставившая без горячей воды жителей нескольких домов, необходимо запланировать на 2020 год. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

Перекладка теплосетей на улице Чапаева в Пензе запланирована на 2020 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо провести диагностику сетей и планировать объем работ по их перекладке для включения в бюджет следующего года. Сейчас нужно подключить все необходимые ресурсы коммунальных служб, чтобы оперативно устранить последствия аварии и дать воду жителям», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 1 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, присутствующие рассмотрели возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, учитывая, что компания ООО «СУ-55» из Уфы, строившая данные дома и инженерные сети, оказалась недобросовестной.

По последним данным, из 26 многоквартирных жилых домов, попавших в зону отключения из-за повреждений на тепломагистрали, восемь остаются без горячей воды.

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