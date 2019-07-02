«Мусорная реформа» пока не дала должного эффекта — мэр Пензы ЖКХ

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Стартовавшая в России в 2019 году «мусорная реформа» пока не дала должного эффекта. Такое мнение выразил мэр Пензы, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Виктор Кувайцев.

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Тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) он затронул, перечисляя проблемные вопросы в сфере городского хозяйства, которые еще предстоит решить.

Среди них Виктор Кувайцев назвал нуждающиеся в ремонте дороги, состояние коммунальных сетей и другие.

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«Мы видим проблему и в «мусорной», так называемой, реформе, которая у нас реализуется. […] На сегодня пока еще не увидели того эффекта, который мы должны получить», — отметил мэр, выступая с докладом в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 2 июля.

Глава администрации Пензы добавил, что вместе с региональным оператором по обращению с ТКО предстоит решить целый комплекс вопросов.

«Выстраивая работу вместе, мы должны прийти не только к чистым контейнерным площадкам, но и к современным, и к раздельному сбору [отходов], и, конечно, к переработке мусора», — пояснил Виктор Кувайцев.