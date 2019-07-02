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«Мусорная реформа» пока не дала должного эффекта — мэр Пензы

18:02 | 02.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Стартовавшая в России в 2019 году «мусорная реформа» пока не дала должного эффекта. Такое мнение выразил мэр Пензы, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Виктор Кувайцев.

«Мусорная реформа» пока не дала должного эффекта — мэр Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) он затронул, перечисляя проблемные вопросы в сфере городского хозяйства, которые еще предстоит решить.

Среди них Виктор Кувайцев назвал нуждающиеся в ремонте дороги, состояние коммунальных сетей и другие.

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«Мы видим проблему и в «мусорной», так называемой, реформе, которая у нас реализуется. […] На сегодня пока еще не увидели того эффекта, который мы должны получить», — отметил мэр, выступая с докладом в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 2 июля.

Глава администрации Пензы добавил, что вместе с региональным оператором по обращению с ТКО предстоит решить целый комплекс вопросов.

«Выстраивая работу вместе, мы должны прийти не только к чистым контейнерным площадкам, но и к современным, и к раздельному сбору [отходов], и, конечно, к переработке мусора», — пояснил Виктор Кувайцев.

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