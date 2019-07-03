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В Пензе дополнительно установят более 120 урн

12:00 | 03.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Более 120 дополнительных урн необходимо установить в Пензе в людных местах. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев.

В Пензе дополнительно установят более 120 урн. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За счет проведенных работ по благоустройству общественные территории пользуются все большей популярностью у горожан. Мы призываем жителей убирать за собой и в свою очередь должны обеспечить условия для того, чтобы они не мусорили», — отметил он в ходе совещания в мэрии в среду, 3 июля.

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Мэр поручил представителям управления ЖКХ Пензы обеспечить размещение урн на площадях имени В.И. Ленина и Юбилейной, в скверах имени В.Г. Белинского, Максима Горького, «Копилка пословиц» и на других территориях.

Кроме того, Виктор Кувайцев поставил перед специалистами управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии задачу по проведению мониторинга качества благоустройства вблизи объектов общепита в центре города.

«Необходимо призвать руководителей сетей общественного питания, чтобы они следили за порядком. Урны должны очищаться с раннего утра», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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