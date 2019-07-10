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Из-за провала асфальта на улице Володарского в Пензе затруднено движение транспорта

13:26 | 10.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Движение транспорта по улице Володарского в Пензе затруднено из-за провала асфальта в районе регулируемого перекрестка с улицей Карла Маркса.

Из-за провала асфальта на улице Володарского в Пензе затруднено движение транспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», автомобилисты, следующие из центра города и поворачивающие на улицу Карла Маркса налево, вынуждены объезжать яму по встречной полосе. Из-за этого образовался затор.

Сотрудники ГИБДД, которые могли бы регулировать движение, на данном перекрестке не дежурят. Рабочих поблизости также не видно.

Место провала асфальта огорожено. В яме размером примерно 1,5 на 1,5 метра виднеется вода. Вместе с грунтом в нее провалился канализационный люк.

На данном участке дороги снят верхний слой асфальта.

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