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Стали известны результаты контроля качества питьевой воды в Пензенской области

12:54 | 09.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Количество проб питьевой воды, не соответствующих предъявляемым требованиям по санитарно-химическим показателям, выросло в Пензенской области в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 9 августа.

Стали известны результаты контроля качества питьевой воды в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего с января по июнь текущего года из разводящей сети всех водопроводов было отобрано и исследовано по санитарно-химическим показателям свыше 3 тыс. проб. По результатам лабораторного контроля 8,9% из них признаны неудовлетворительными. При этом в I полугодии 2018 года показатель составлял 8,5%.

Около 5 тыс. проб воды было исследовано по микробиологическим показателям. Из них не отвечало требованиям 1,4%, в то время как год назад их насчитывалось 3%.

По данным Роспотребнадзора, основными причинами подачи питьевой воды нестабильного качества остаются: техническая изношенность сетей и сооружений, недостаточные меры по развитию и реконструкции системы питьевого водоснабжения населения с внедрением новых технологий очистки и доочистки, несоблюдение зон санитарной охраны источников и другие.

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