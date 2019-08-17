В Пензе отремонтированы дороги в 25 дворах ЖКХ

Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Ремонт дорог в 25 дворах из 35, включенных программу формирования комфортной городской среды, завершен в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, остальные объекты находятся в работе.

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«Посмотрели, как идет благоустройство на [улице] Мира, 33, 37, 47, 49. Здесь, помимо ремонта дорог, по решению жителей будет установлен детский игровой комплекс. Горожане принимают участие в софинансировании работ по его обустройству в размере 5% от общей суммы средств», — написал глава администрации Пензы на своей странице в Facebook в субботу, 17 августа.

Он добавил, что к домам №25 и №27 на улице Рахманинова, где также побывали представители власти, завезен грунт для обустройства газонов.

«Жители попросили огородить детскую площадку и заменить несколько игровых элементов. Управление ЖКХ сообщает, что оборудование для детских комплексов едет в Пензу. Также определился подрядчик по установке лавочек и урн. В ближайшее время во дворах начнется и этот вид работ», — пояснил Виктор Кувайцев.