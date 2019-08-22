В Кузнецке приобретены первые квартиры в рамках новой программы расселения ветхого жилья ЖКХ

Кузнецк, 22 августа 2019. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области заключила контракты на приобретение в новостройках 12 первых квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по новой муниципальной программе, рассчитанной на 2019–2025 годы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела жилищной политики мэрии Инна Березина.

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«На остальные квартиры мы объявляем повторно конкурс уже на участие в долевом строительстве. То есть таких квартир, какие нам нужны, больше нет в городе готовых», — пояснила собеседница агентства.

Инна Березина добавила, что специально строить дом для предоставления жилья участникам программы не планируется.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, документы по пяти из 12 приобретенных квартир уже сданы на регистрацию в МФЦ Кузнецка для оформления в муниципальную собственность.

15 августа было объявлено 28 аукционов на приобретение жилья путем участия в долевом строительстве.

До конца года по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области в 2019–2025 годах» намечено расселить 86 жильцов 40 квартир в пяти домах. Площадь расселяемого жилья составляет более 1,3 тыс. кв. метров, приобретаемого — свыше 1,6 тыс. кв. метров. На эти цели в общей сложности предусмотрено 57,5 млн. рублей: 45,7 млн. рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 11,3 млн. рублей выделены из городского бюджета, 462 тыс. рублей — из областного.