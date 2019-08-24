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Уложить асфальт после замены сетей у «Берлина» необходимо на следующей неделе — Ильин

12:13 | 24.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. Участок дороги на проспекте Строителей в Пензе — в районе торгового центра «Берлин» — должен быть заасфальтирован после окончания реконструкции тепломагистрали на следующей неделе. Такую задачу вице-мэр Юрий Ильин поставил перед ресурсоснабжающей компанией АО «Т Плюс теплосеть Пенза».

Уложить асфальт после замены сетей у «Берлина» необходимо на следующей неделе — Ильин

Фото: Penza-gorod.ru

«К понедельнику необходимо сделать щебеночное основание и открыть движение по проспекту Строителей, на следующей неделе — качественно восстановить покрытие», — сказал он в ходе выезда на место проведения ремонтных работ в субботу, 24 августа.

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Юрий Ильин отметил, что к 26 августа все потребители должны быть обеспечены горячей водой.

Комментируя состояние территорий, на которых ремонтные работы выполняли специалисты ООО «Горводоканал», заместитель главы администрации Пензы указал на многочисленные недочеты.

«Везде просадки, благоустройство восстановлено недобросовестно», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участок на проспекте Строителей в Пензе в районе торгового центра «Берлин» перекрыт с вечера пятницы, 23 августа, до 20.00 предстоящего воскресенья. Это связано с необходимостью проведения реконструкции тепломагистрали в преддверии отопительного сезона.

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