Кузнецк получит 15 млн. рублей на программу переселения из аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 31 августа 2019. PenzaNews. Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило перечисление Пензенской области 14 млн. 880 тыс. рублей по итогам рассмотрения муниципальных контрактов на приобретение квартир по программе перечисления граждан из аварийного жилья, заключенных в Кузнецке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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Согласно данным, размещенным на сайте фонда, по состоянию на 30 августа по итогам рассмотрения контрактов в регионы перечислено 889 млн. 380 тыс. рублей, а ранее в качестве авансовых платежей регионы получили 10 млрд. 610 млн. рублей.

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Общая сумма направленных в субъекты РФ средств составила 11,5 млрд. рублей.

Первой среди регионов контракты на расселение всего объема аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года и включенного в этап 2019–2020 годов соответствующей программы, заключила Чечня.

В соответствии с представленными в Фонд ЖКХ реестрами контрактов на расселение аварийного жилья, включенного в этап 2019– 2020, Хакасия получила 50,97% средств, Камчатский край — 52,73% Владимирская область — 58,56%, Воронежская область — 59,8%, Тюменская — 51,19%.