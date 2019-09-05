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Фонд ЖКХ выделит средства на расселение аварийного жилья в Каменке

12:56 | 05.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило второй реестр контрактов на приобретение квартир для расселения аварийного жилья в Пензенской области по этапу 2019–2020 годов.

Фонд ЖКХ выделит средства на расселение аварийного жилья в Каменке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средства фонда будут направлены в город Каменку», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Как уточняется на сайте государственной корпорации, на эти цели выделено чуть более 1 млн. рублей.

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По состоянию на 3 сентября, в соответствии с представленными реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан по этапу 2019–2020 годов, Фонд ЖКХ направил в 16 регионов 1,23 млрд. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 августа правление Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрело первый реестр контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья в Пензенской области.

В итоге решено выделить региону 14 млн. 880 тыс. рублей. Данные денежные средства направлены в город Кузнецк.

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