Богословку подключат к пензенской канализации ЖКХ

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Стоки из села Богословка, где отсутствуют очистные сооружения, будут направлены в сети канализования Пензы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов.

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«У нас идет капитальный ремонт сетей водоотведения. [...] Деньги выделены по программе областной плюс софинансирование муниципалитета», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 10 сентября.

По словам Дмитрия Семенова, завершить работы, к которым приступил подрядчик, намечено до конца октября.

«Очень большая трасса от Богословки до точки приема в Арбеково. То есть там не будет очистных сооружений, будет [отвод стоков] в централизованную сеть канализования», — пояснил зампред облправительства.