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Богословку подключат к пензенской канализации

14:42 | 10.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Стоки из села Богословка, где отсутствуют очистные сооружения, будут направлены в сети канализования Пензы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов.

Богословку подключат к пензенской канализации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас идет капитальный ремонт сетей водоотведения. [...] Деньги выделены по программе областной плюс софинансирование муниципалитета», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 10 сентября.

По словам Дмитрия Семенова, завершить работы, к которым приступил подрядчик, намечено до конца октября.

«Очень большая трасса от Богословки до точки приема в Арбеково. То есть там не будет очистных сооружений, будет [отвод стоков] в централизованную сеть канализования», — пояснил зампред облправительства.

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