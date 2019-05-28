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Благоустройством 35 дворов в Пензе будет заниматься «Пензадормост»

11:47 | 28.05.2019 | Общество

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Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. МУП «Пензадормост» в ближайшее время приступит к благоустройству 35 внутридворовых территорий в Пензе в рамках программы «Формирование современной городской среды» по результатам конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Благоустройством 35 дворов в Пензе будет заниматься «Пензадормост». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным администрации, завершить работы планируется до сентября.

Говоря о предстоящем благоустройстве в ходе совещания, мэр Виктор Кувайцев нацелил руководителя предприятия Юрия Парастаева на соблюдение установленных сроков и взаимодействие с жителями.

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«Реализация программы позволит нам сделать еще 35 дворов комфортными и благоустроенными, с хорошим покрытием, детскими и спортивными игровыми площадками. Это не только организация общего жилого пространства — участие в процессе принимают жители, что способствует формированию ответственного отношения к общему имуществу», — сказал он.

В 2019 году комплексному благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» подлежат 35 дворовых территорий, на которых расположено 72 дома с числом жителей свыше 23 тыс. человек.

Перечень был сформирован по итогам рассмотрения предложений горожан. Проекты благоустройства прошли обсуждение с жителями.

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