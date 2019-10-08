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Пенза и Сурск планируют тратить деньги на расселение аварийного жилья в 2020 году

19:51 | 08.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Денежные средства, выделенные из Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного жилья в Пензе и Сурске, планируется направить на реализацию соответствующей программы не в 2019-м, а в 2020 году.

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева, связанные с этим изменения предлагается внести в бюджет области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

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«По федеральному фонду, из которого финансируются расходы на переселение из жилья аварийного, мы произвели перераспределение в связи с тем, что город Пенза и город Сурск выбрали варианты, нереализуемые в этом году», — сказала она в ходе заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике во вторник, 8 октября.

Министр уточнила, что на 2020 год намечено перенести выделенные госкорпорацией средства в размере 128,5 млн. рублей.

Как поясняется в письме за подписью председателя правительства региона Николая Симонова, поступившем в Законодательное собрание, власти Пензы выбрали в качестве способа переселения граждан из аварийного жилья строительство многоквартирного дома, а в Сурске планируется в 2019 году приобрести квартиры с их оплатой в 2020-м.

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