В Пензе выбирают участок под строительство дома для расселения аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместители Юрий Ильин и Магомед Агамагомедов, а также начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов обсудили возможные варианты расположения нового многоквартирного дома, в котором планируется предоставить жилье участникам программы расселения аварийного и ветхого фонда.

Фото: Penza-gorod.ru

В центре их внимания оказался Заводской район.

«Здесь в процессе сноса аварийных домов освобождаются территории. Надо приводить участки в порядок и думать о дальнейшем их использовании», — отметил Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувшее воскресенье, 21 апреля.

В качестве возможного места строительства многоквартирного дома чиновники обсудили площадку в районе улиц Воровского, Беляева, Комсомольской и Ударной.

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«Мы разрабатываем концепцию развития этой территории в целом, готовим проект планировки. Кроме того, сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая займется подготовкой ПСД [проектно-сметной документации] на строительство дома в рамках федеральной программы переселения граждан. Проект первого дома можно привязать к этому земельному участку», — сказал мэр Пензы.

Он добавил, что ряд аварийных домов, которые находятся на этой территории, но не попали в федеральную программу, можно расселить по аналогичной программе, которая будет финансироваться из средств областного и муниципального бюджетов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подготовить проектную документацию на строительство дома, провести ее экспертизу и приступить к строительству планируется в 2019 году.