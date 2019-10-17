В «Пензаэнерго» продолжают развивать интеллектуальную систему учета электроэнергии ЖКХ

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» установят 100 пунктов коммерческого учета (ПКУ) электроэнергии на отпаечных линиях 6/10 кВ от крупных питающих центров до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

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«В список воздушных линий, подлежащих оборудованию ПКУ, вошли ВЛ с достаточно большим среднегодовым процентом потерь. Это фидеры, по которым происходит электроснабжение ряда крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, семенного, сахарного и комбикормового заводов, элеваторов, санаториев, хлебопекарней, музея-заповедника, предприятий среднего и малого бизнеса и других объектов», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что работы проводятся на 63 воздушных линиях в 23 районах Пензенской области.

«Высокотехнологичное оборудование устанавливается на границе балансовой принадлежности между различными субъектами рынка. Оно предназначено для измерения активной, реактивной и полной мощности, фазного тока и линейного напряжения в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока. Счетчики устанавливаются на проводах около оконечных или промежуточных опор ЛЭП. ПКУ может производить измерения по восьми тарифам, имеет 256 тарифных зон», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что прибор оснащен GSM/GPRS-модемом для подключения к информационным сетям автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления.

«Оборудование проблемных линий интеллектуальными приборами позволит потребителям более внимательно относиться к учету электроэнергии, а самим энергетикам — получать исчерпывающую информацию о режимах работы линий, что в свою очередь поможет установить причины потерь, а также разработать эффективную методику их сокращения на конкретных участках», — подчеркивается в пресс-релизе.

Программа развития учета электроэнергии действует в филиале «Пензаэнерго» более 8 лет.