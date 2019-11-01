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В Пензе УК и ТСЖ отчитались о готовности к работе в зимний период

09:18 | 01.11.2019 | ЖКХ

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Специалисты УЖКХ Пензы проверили готовность управляющих компаний и товариществ собственников жилья к работе в зимний период. Об этом сообщила заместитель начальника управления Майя Воронова в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

В Пензе УК и ТСЖ отчитались о готовности к работе в зимний период. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в течение трех дней осуществлялись выезды, в ходе которых установлено, что ответственные за обслуживание дворов организации заготовили 816 тонн песко-соляной смеси, 60 единиц собственной техники и 90 — арендованной, а также привлекли к работе примерно 1,3 тыс. дворников: более 700 — УК, а еще 600 — ТСЖ.

Она отметила, что информацию о готовности к зиме не представили две компании — ООО «УК «Союз» и ООО УК «Высотка».

«Как показала практика прошлых лет, то количество дворников, которые заявили некоторые крупные управляющие компании, недостаточно для качественной оперативной уборки зимой. Необходимо привлекать дополнительную технику», — цитирует Майю Воронову пресс-служба администрации Пензы.

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