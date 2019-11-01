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Жилинспекция будет без предупреждения проверять качество уборки в пензенских дворах

09:41 | 01.11.2019 | ЖКХ

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области получили право проверять деятельность управляющей компании без уведомления юридического лица. Об этом сообщил начальник отдела по жилищному надзору за техническим состоянием многоквартирных домов Госжилстройтехинспекции региона Сергей Корякин.

Жилинспекция будет без предупреждения проверять качество уборки в пензенских дворах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, соответствующие изменения внесены в законодательство относительно недавно.

«Инспектор может приехать без предупреждения и взаимодействия с юридическим лицом, составить акт, собрать подписи жителей дома о том, что уборка не проводится», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы.

Согласно озвученным данным, в случае выявления нарушений руководителю организации грозит штраф в 50 тыс. рублей, а по решению суда сумма может быть снижена до 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

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