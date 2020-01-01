Пензенская область в 2020 году получит 321 млн. рублей на расселение аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область планирует в будущем году получить 321 млн. рублей на расселение аварийного жилья.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Безвозмездные поступления из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год предусмотрены в сумме 321 млн. рублей, на 2021 год — 193 млн. рублей», — сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, состоявшихся в Законодательном собрании во вторник, 12 ноября.

Она отметила, что в 2019 году безвозмездные поступления в бюджет региона от данной государственной корпорации составили 102 млн. рублей.