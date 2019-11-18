Юрий Ильин назначен главным управляющим директором «Горводоканала» ЖКХ

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Бывший заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин назначен главным управляющим директором ООО «Горводоканал».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На данном посту он сменил Сергея Ивенкова, покинувшего организацию в связи с переходом на другую работу.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, среди основных задач нового руководителя — повышение эффективности «Горводоканала», реализация инвестиционной программы и улучшение качества водоснабжения жителей Пензы.

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«Особое внимание будет уделено решению проблемы с задолженностью строительных организаций», — отметили в пресс-службе.

В компании пояснили, что это позволит своевременно запустить насосные станции в Дальнем Арбеково и не допустить срыва сроков ввода нового жилья.

Юрий Ильин в разные годы занимал должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, заместителя министра строительства и ЖКХ региона, замглавы администрации Пензы. На посту вице-мэра по городскому хозяйству он проработал 5 лет.